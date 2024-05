Nach Jahren wieder aufgetaucht: Natascha Kampusch und Jaycee Lee Dugard

Ein spektakulärer Fall aus Österreich ging 2006 um die Welt. Natascha Kampusch wurde 1998 von Wolfgang Priklopil entführt und acht Jahre lang in einem Kellerverlies gefangen gehalten. Dann gelang ihr die Flucht. Noch am selben Tag warf sich Priklopil vor einen Zug.



2009 tauchte die US-Amerikanerin Jaycee Lee Dugard wieder auf. Sie wurde im Alter von elf Jahren auf dem Weg zu einer Schulbus-Haltestelle entführt und 18 Jahre lang von einem Ehepaar gefangen gehalten. Auch ihr gelang die Flucht.



Die Eltern vermisster Kinder hoffen und bangen, dass auch ihre Kinder eines Tages wieder auftauchen. Einige werden nur noch tot gefunden und einige bleiben für immer verschwunden.

Es dürfte sich um den wohl bekanntesten Vermisstenfall Italiens handeln, der bis heute die Gemüter bewegt. Erst im vergangenen Jahr ist er für eine neue Netflix-Serie ("Vatican Girl") erneut verfilmt worden. Am 22. Juni 1983 kommt die damals 15-jährige Emanuela Orlandi nach ihrem Musikunterricht in Rom nicht nach Hause. Noch am selben Abend wird das Mädchen von seinen Eltern als vermisst gemeldet.

Bildrechte: IMAGO / Independent Photo Agency

Was den Fall so besonders macht: Emanuela ist die Tochter eines Hofdieners von Papst Johannes Paul II., ihre Familie lebt im Vatikan. Das gibt reichlich Raum für Spekulation, während sich der Vatikan und seine Behörden in Schweigen hüllen - zumindest bislang.



Ist Emanuela von Kriminellen entführt worden, um den Heiligen Stuhl zu erpressen? Oder von jemandem aus dem Umfeld von Papst-Attentäter Mehmet Ali Ağca, um diesen freizupressen? Gleich mehrere Gräber werden geöffnet, um Emanuelas Leichnam zu finden. Zuständig für die Ermittlungen ist die italienische Justiz, die ihre Arbeit im Jahr 2015 einstellt.



Wie der Vatikan im Januar 2023 bekannt gab, will der Hauptstrafverfolger Alessandro Diddi nun alle Beweise und Dokumente von damals neu prüfen und Zeugen hören, darunter auch Kardinäle.

Das britische Mädchen Madeleine "Maddie" McCann verschwindet am 3. Mai 2007, kurz vor ihrem vierten Geburtstag, aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage an der südportugiesischen Algarve-Küste, während ihre Eltern in einem Restaurant zu Abend essen. Trotz großangelegter internationaler Fahndungen und zahlreicher Aufrufe ihrer Eltern wurde der Fall nie aufgeklärt, von Maddie fehlt bis heute jede Spur.

Rebecca übernachtet in der Nacht zum 18. Februar 2019 bei ihrer Schwester und ihrem Schwager im Berliner Stadtteil Britz. Von dort soll sie zur Schule gehen, kommt dort aber nie an. Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen das Haus nicht lebend verließ, sondern getötet wurde. Eine Leiche wurde bis heute nicht gefunden.

Die Polizei nimmt zweimal den Schwager des Mädchens, den 27 Jahre alten Florian R., ins Visier und verhaftet ihn - das erste Mal schon zehn Tage nach ihrem Verschwinden. Beide Male erhärtet sich der Verdacht für ein Tötungsverbrechen nicht.

Mehrere Wochen lang durchkämmen Polizisten Waldgebiete und konzentrieren sich auf eine Autobahnabfahrt nahe Fürstenwalde. Auch Seen und Ufer werden mit speziell ausgebildeten Hunden abgesucht - ohne Ergebnis.

2020 stellt die Staatsanwaltschaft fest: "Wir gehen weiterhin davon aus, dass Rebecca das Haus des Schwagers nicht lebend verlassen hat. Sämtliche Alternativgeschehen (...) können wir nach den Ermittlungen ausschließen. Für ein freiwilliges Verlassen der häuslichen Umgebung gibt es überhaupt keine Hinweise." Ausgeschlossen werden könne auch eine Entführung aus dem Haus oder auf dem Weg zur Schule.

Gut vier Jahre nach dem Verschwinden von Rebecca wird das Haus ihres Schwagers im April 2023 erneut durchsucht, um Spuren und Beweismittel zu sichern. Verschiedene Medien berichten davon, dass ein Bademantel ohne Gürtel gefunden worden sei. Auch von akustischen Messungen im Haus ist die Rede.

Peggys Schicksal zählt zu den rätselhaftesten Vermisstenfällen in Deutschland. Am 7. Mai 2001 verschwindet die damals Neunjährige auf dem Heimweg von der Schule. Erst 15 Jahre später findet ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Waldstück bei Rodacherbrunn in Thüringen - knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg in Oberfranken entfernt.

Drei Jahre nach ihrem Verschwinden wird der geistig behinderte Nachbar Ulvi K. in einem Indizienprozess wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und in die Psychiatrie eingewiesen. Ein Wiederaufnahme-Verfahren spricht den Mann 2015 frei.