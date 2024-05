Was für ein Schreck: Am Sonntagmorgen war die 15 Meter-Jacht "Alborán Cognac" etwa 26 Kilometer vor Kap Spartel in Marokko am südlichen Eingang zur Straße von Gibraltar unterwegs, als die zwei Passagiere zunächst dumpfe Schläge gegen den Rumpf hörten.



Als dann Wasser in das Boot eindrang, setzten die beiden Segler einen Notruf ab und konnten zum Glück schnell gerettet werden: Von Spanien aus sei ein Hubschrauber gestartet und ein in der Nähe fahrende Tanker gebeten worden, den Seglern zu Hilfe zu kommen, schrieb die spanische Zeitung "El Pais".



Die Jacht? Unrettbar gesunken. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art.