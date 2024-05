Außerdem sucht die Polizei in dem Fall jetzt auch nach einem Wohnmobil. Der Verdacht: Das Fahrzeug sei am 1. Januar dabei genutzt worden, um die zwei Block-Kinder aus Dänemark nach Deutschland zu bringen. Mit Aushängen bittet die Polizei um Hinweise. Der Fiat Ducato sei auf eine Person in Baden-Württemberg zugelassen, heißt es in dem Aufruf. Offenbar wurde das Wohnmobil auffällig oft in der Grenzregion zu Dänemark gesichtet. Mehr Details wollte die Polizei nicht preisgeben.

Schon seit längerem streiten Christina Block und ihr früherer Lebensgefährte um das Sorgerecht für die beiden Kinder.



Spektakulärer Höhepunkt in der Angelegenheit: In der Silvesternacht 2023/2004 wurden die Kinder von Unbekannten in Dänemark ihrem Vater entrissen und tauchten dann später bei der Mutter in Hamburg unversehrt wieder auf. Die Hintergründe sind bis heute rätselhaft. Mittlerweile leben die Kinder wieder bei ihrem Vater in Dänemark.



Die Polizei und Staatsanwaltschaft Hamburg ermitteln deshalb schon seit Januar gegen die Mutter und weitere Verdächtige. Nun kam mit Eugen Block auch der Großvater der Kinder dazu. Es gab in dem Fall bereits mehrfach Durchsuchungen, zuletzt im März.