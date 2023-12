Vor achteinhalb Jahren ist die damals fünfjährige Inga im abgelegenen Stendaler Ortsteil Wilhelmshof scheinbar spurlos verschwunden - jetzt geht die Polizei neuen Hinweisen in dem Fall nach. Am Donnerstag (14.12) sei mit Grabungen auf einem Privatgrundstück begonnen worden, sagte ein Polizeisprecher. Es handele sich um ein ehemaliges Militärgelände, auf dem mit Schaufeln und Spaten gegraben werde. Auch ein Minibagger stehe bereit. Die Grabungen seien nach einem Hinweis begonnen worden, zu dem der Sprecher keine näheren Angaben machen wollte.

Anfang Dezember wurde von der "Volksstimme" über eine privat organisierte Suche mit Spezialhunden in der zu diesem Zeitpunkt verschneiten Gegend berichtet. Mehrere Hunde hätten angezeigt, dass in einem Bereich bei Uchtspringe, einem Ortsteil von Stendal, mögliche menschliche Überreste liegen könnten oder dort eine Ablagestelle gewesen sein könnte. Die private Ermittlungsgruppe wollte ihre Ergebnisse an die Polizei weiterreichen, hieß es.