Es ist der Alptraum jeder Mutter, wenn das Kind auch Stunden nach Schulschluss nicht wieder nach Hause kommt.



Im sächsischen Döbeln ist das am Montag (03.06.) passiert - hier bangt Valeriias Mama nun schon seit Tagen um ihre erst neunjährige Tochter.



Doch die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos - nun hat die Polizei die Suche nach Valeriia vorerst unterbrochen: "Der Schwerpunkt liegt jetzt auf den Ermittlungen und der Prüfung eingegangener Hinweise", so ein Sprecher der Polizei am Dienstagabend.

Was ist genau passiert?

Wie so oft wollte Valeriia am Montag um 6:50 Uhr wohl den Bus zur Schule nehmen - doch da kam sie nie an: "Fakt ist, dass wir von der Schule nicht informiert wurden, dass das Mädchen nicht in der Schule erschienen ist", so ein Sprecher der Polizei Chemnitz zu BRISANT.



Die Videoaufzeichnungen des regionalen Busunternehmens zeigen sogar: Valeriia ist morgens gar nicht erst in den Bus eingestiegen.



"Offenbar ist das Mädchen dort nicht mitgefahren", sagte der zuständige Betriebsleiter zur Sächsischen Zeitung, nachdem alles ausgewertet worden war.

Mutter suchte zunächst selbst nach ihrer Tochter

Zunächst hatte Valeriias Mutter am Montag selbst nach ihrem Kind gesucht und gegen 18.25 Uhr dann die Polizei informiert.



Die Polizei vor Ort sucht seither intensiv nach der Grundschülerin und hat die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.



Auch ein Fährtensuchhund und Hubschrauber konnten die kleine Valeriia bislang nicht aufspüren.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Valeriia gesehen?