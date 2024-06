Wie jeden Morgen wollte Valeriia am Montag um 6:50 Uhr den Bus zur Schule nehmen - doch da kam sie nie an. "Fakt ist, dass wir von der Schule nicht informiert wurden, dass das Mädchen nicht in der Schule erschienen ist", so ein Sprecher der Polizei Chemnitz zu BRISANT



Die Videoaufzeichnungen des regionalen Busunternehmens zeigen sogar: Valeriia ist morgens gar nicht erst eingestiegen.



"Offenbar ist das Mädchen dort nicht mitgefahren", sagte der zuständige Betriebsleiter der Sächsischen Zeitung, nachdem alles ausgewertet worden war. Auch in der Schule war Valeriia am Montag nicht.



Die Polizei vor Ort sucht seit gestern intensiv nach der Grundschülerin und hat die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.



Auch ein Fährtensuchhund und Hubschrauber konnten die kleine Valeriia bislang nicht aufspüren. Die Polizei vor Ort fahndet weiter intensiv nach dem Mädchen, das nur gebrochen Deutsch spricht: Ihre Mutter ist mit ihr aus der Ukraine nach Deutschland gekommen.