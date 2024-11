Capital Bra hat seine Tilidin-Sucht heute besiegt, auch wenn einen (ehemals) Abhängigen die Sucht ein Leben lang begleitet. Rückfälle sind nicht selten. In der Rap-Szene wird das Opiat bis heute von zahlreichen Künstlern gefeiert.



Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die vorwiegend jugendlichen Fans. In den vergangenen Jahren sind die ärztlichen Verschreibungen von Tilidin für die Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen gestiegen. Etwa 3,5 % der 18- bis 64-Jährigen in Deutschland erfüllen die Kriterien für eine Abhängigkeit von Medikamenten. Etwa 1,8 Millionen Personen gelten in Deutschland als medikamentenabhängig.



Doch was ist Tilidin für ein Medikament, wie wirkt es - und wo lauern die Gefahren?