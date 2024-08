Bei klarer Sicht und mit etwas Glück kann man in den nächsten Tagen etliche Sternschnuppen am Nachthimmel sehen. Der Strom der Perseiden bietet jedes Jahr im August ein Himmelsschauspiel. Das Maximum wird am frühen Montagmorgen des 12. August erwartet. In den beiden Nächten davor und danach können Beobachter mit etwas Glück 30 bis 40 Sternschnuppen pro Stunde erspähen. Die besten Sichtungsmöglichkeiten bestehen in den frühen Morgenstunden zwischen 1 und 4 Uhr.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) macht Hoffnung für die Sternschnuppen-Beobachtung in weiten Teilen Deutschlands. In den beiden Nächten zum Samstag (10.08.) und zum Sonntag (11.08.) sind die Chancen eher noch geteilt.



In der Nacht zu Samstag soll es im Norden und Osten noch dickere Wolken geben. Im Süden seien die Chancen auf einen freien Blick dafür am besten.



In der Nacht zu Sonntag könnten nördlich des Münsterlandes und der Oberlausitz Wolken die Sicht versperren. Nach Süden hin lockere es auf und in Bayern und Baden-Württemberg werde es klar.



In der Nacht zum Montag (12.08.) stehen die Chancen gut, wenn man sich nicht gerade an der Ostseeküste oder in Nordfriesland aufhält. Auch die Temperaturen würden für einen Aufenthalt im Freien weitestgehend mitspielen.



Am Montagabend ziehen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und am Alpenrand Schauer und Gewitter und damit auch Wolken auf. Diese könnten sich aber in der Nacht auflösen.