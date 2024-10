Durch - oder dank - des Body-Positivity-Trends verlor das Unternehmen an Bedeutung und Strahlkraft. Die Engel verloren ihre Aura, ihr Glitzern, wurden für ihr dauerperfektes und kaum zu erreichendes Frauenbild kritisiert. Einst Marktführer, geriet VS in eine nicht enden wollende Abwärtsspirale. 2018 wurde den Fashion Shows der Stecker gezogen.



Aber manchmal muss ein Traum in Trümmern liegen, damit man etwas viel Besseres daraus erbauen kann: Mit neuem Konzept und feministischem Fokus möchte die Marke ihr Image wieder reinwaschen.