Rund zwei Wochen ist es her, dass drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien wegen Terrorverdacht ersatzlos gestrichen worden sind. Das Schweigen, in das sich die Sängerin danach hüllte, ließ einige Fans ratlos zurück. Nun gibt es ein offizielles Statement von Taylor Swift.

In einem langen Statement hat sich die Sängerin auf Instagram zu den Geschehnissen in Wien geäußert. "Der Grund für die Absagen hat in mir ein neues Gefühl der Angst ausgelöst und große Schuldgefühle, weil so viele Menschen geplant hatten, zu den Shows zu kommen", schreibt sie.



Trotzdem sei sie den Behörden vor Ort dankbar: