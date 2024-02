Usher durfte in diesem Jahr die Halftime-Show des Super Bowls rocken und ließ dabei nichts anbrennen. Mit Rollschuhen und Überraschungsgästen hat er seine größten Hits präsentiert.



60.000 Zuschauer jubelten Usher bei seiner Performance zu. Mehrfach wechselte der Sänger sein Outfit, legte einen kleinen Striptease hin und fuhr zeitweise auf Rollschuhen über die Bühne. Prominente Unterstützung durfte natürlich auch nicht fehlen.



In einem roten Glitzer-Bodysuit saß plötzlich Sängerin Alicia Keys am Klavier mit auf der Bühne. Gemeinsam sangen die zwei R'n'B-Musiker den Hit "If I Ain't Got You" und ihre gemeinsame Single aus dem Jahr 2004 "My Boo".



Für einen weiteren Song durfte auf der Bühne Kollege Will.i.am nicht fehlen. Den krönenden Abschluss gab es mit Ushers Hit "Yeah" - gemeinsam mit Ludacris und Lil John.