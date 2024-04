So etwas hat es in der "Christ Church United Methodist"-Kirche in Charleston sicher noch nicht gegeben: Mit kurz rasierten Haaren und schwarzem Anzug tritt Seraphina Affleck während der Trauerfeier für ihren Großvater vor die versammelte Menge. Am Rednerpult richtet der Teenager kurz das Mikro und verkündet kurz und knapp: "Hallo, mein Name ist Fin Affleck."



Mit diesen sechs Worten outete sich der Nachwuchs von Jennifer Garner und Ben Affleck als nicht-binär. Fin identifiziert sich weder als weiblich, noch als männlich und möchte ab sofort mit gender-neutralen Pronomen angesprochen werden.