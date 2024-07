Ein Prinz, der sich in einen Mann verguckt, eine Prinzessin, die ihre Traumfrau zum Altar führt? Das hat es in den europäischen Königshäusern bislang nicht gegeben.



In den Niederlanden wäre es zumindest denkbar. Dass ein König oder eine Königin gleichgeschlechtlich heiraten darf, dafür sieht Premierminister Mark Rutte in der Verfassung der Niederlande kein Hindernis.