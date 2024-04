Laut der beliebten ARD-Serie " Rote Rosen " wird Heike Drechsler bald in einer Gastrolle zu sehen sein. Auch als Schauspielerin bleibt sie ihrer Linie treu. Die Siebenkämpferin wird in "Rote Rosen" eine Sportlerin namens Leyla, gespielt von Alinda Yamaci, coachen. Und die ist hellauf begeistert von ihrer berühmten Trainerin.

Die 59-jährige Sportlerin hat bereits zweimal Gold im Weitsprung für Deutschland geholt. Das erste Mal gewann Heike Drechsler im Jahr 1992 in Barcelona. Das zweite Mal wurde sie im Jahr 2000 in Sydney zur Olympia-Siegerin.



Die neuen Folgen von "Rote Rosen" mit der Sportlerin werden am 7., 8. und 10. Mai jeweils um 14:10 Uhr im Ersten zu sehen sein oder sind dann jederzeit in der ARD Mediathek abrufbar.