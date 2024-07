Ab 13. Juli gibt die Deutsche Post anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums einen Bogen mit vier exklusiven Roland-Briefmarken raus. Darauf zu sehen: Titel seiner bekanntesten Hits. "Santa Maria", "Warum hast du nicht nein gesagt?", "Liebe kann uns retten" und "Dich zu lieben", inklusive seiner Unterschrift. Soweit die gute Nachricht für alle Fans. Nun die schlechte: Die Briefmarken sind limitiert. Insgesamt 125 000 Bögen soll es von den Rolandmarken geben. Wer einen Brief im Stil des Schlagerstars verschicken oder einfach nur ein Sammlerstück besitzen möchte, muss also schnell sein.

Auf den Briefmarken selbst wird das Gesicht von Roland Kaiser nicht zu sehen sein - und das hat auch einen guten Grund. In Deutschland dürfen nämlich keine lebenden Personen auf Briefmarken abgebildet werden. Einzige Ausnahmen: Der Bundespräsident und der Papst. Also sollte der Sänger nicht mal zufällig eines dieser Ämter begleiten, müssen sich seine Fans mit seinen Songtiteln auf den Marken begnügen.

100 Cent sind die Briefmarken mit seinen bekannten Titeln wert. Und Roland Kaiser fühlt sich mehr als geehrt: "Als ehemaliger Telegrammbote in jungen Jahren hätte ich niemals geglaubt, dass mir die große Ehre zuteil werden würde, anlässlich meines 50. Bühnenjubiläums eine eigene Sondermarke der Deutschen Post zu erhalten. Ich freue mich bereits heute auf den Tag, an dem ich zum ersten Mal einen Brief mit meiner eigenen Briefmarke in der Hand halten werde."