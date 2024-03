Für einen Oscar nominiert zu sein, ist für die meisten Stars der Höhepunkt ihrer Karriere. Kein Wunder also, wenn Schauspieler wie Ryan Gosling, Bradley Cooper und Co. bei diesem ganz besonderen Moment ihre Eltern an ihrer Seite wissen wollen.

Der 43-Jährige erschien deshalb wohl auch in Begleitung von gleich zwei Frauen, die in seinem Leben eine wichtige Rolle einnehmen: seine Schwester Mandi Gosling und seine Mutter Donna Gosling.



Nicht zum ersten Mal zeigte sich der Schauspieler mit seiner Schwester auf dem roten Teppich. Schon bei der Premiere von "Barbie" war Mandi Gosling an der Seite ihres Bruders zu sehen.



Aber wo war eigentlich seine Frau Eva Mendes? Keine Sorge, die Schauspielerin war an dem Abend natürlich auch ganz in der Nähe des "Barbie"-Stars. Die 50-Jährige postete bei Instagram ein Video, das sie in Ryan Goslings Umkleidekabine bei den Oscars zeigt. Unter dem Post schreibt sie: "Immer an der Seite meines Mannes".