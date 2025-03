Insgesamt 900 Menschen in Südwales dürften beim Blick auf ihr Bankkonto eine Überraschung erleben, wenn sie denn für das neue Projekt von Michael Sheen ausgewählt wurden. Der Schauspieler will im Rahmen einer Dokumentation für den britischen Fernsehsender Channel 4 über das Geschäft mit Schulden aufklären. Dafür begleicht er mit seinem eigenen Geld die Schulden anderer, wie die BBC berichtet. Doch sein Vorhaben und die Dreharbeiten gestalteten sich schwieriger als erwartet, wie Michael Sheen im britischen Fernsehen erklärt:

Und so funktioniert es: Für sein Vorhaben gründete der 56-Jährige ein Unternehmen, das alte Schulden aufkauft. Dem stellt er 100.000 Pfund (rund 119.000 Euro) seines eigenen Vermögens zur Verfügung. Mit dem Geld der Firma will er Schulden von 900 Menschen in Höhe von insgesamt einer Million Pfund (rund 1,19 Millionen Euro) begleichen.



Das funktioniert nur, weil alte Schulden auf den Finanzmärkten meist günstiger weiterverkauft werden. Und genau dieses Vorgehen will Michael Sheen in der Dokumentation ans Licht bringen. Wem genau der Schauspieler mit seiner Aktion geholfen hat, weiß er selbst nicht. Er kannte nur die Wohnorte der betroffenen Personen und die Art der Schulden, wie er im britischen Fernsehen erklärt.