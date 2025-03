Seit 2020 warten Disney-Fans auf die Schneewittchen-Realverfilmung. Die Spannung, wer in die zarten und doch riesigen Fußstapfen der ersten aller Disney-Prinzessinnen treten wird? Kolossal. Man kann es nicht allen recht machen. Schon gar nicht, wenn es um Prinzessinnen geht. Da hat jeder sein eigenes Idealbild im Kopf. Doch Rachel Zegler, auf die die Wahl schließlich fiel, passte manchem so gar nicht in seine weiße, weichgezeichnete Märchenwelt.

Im September 2022 gab die Hauptdarstellerin Rachel Zegler den Kritikern von Schneewittchen ungewollt neuen Zündstoff.



In einem Interview auf dem roten Teppich tat sie die Liebesgeschichte des Originals als "veraltet" sowie "sexistisch" ab und bezeichnete den Prinzen als "Stalker". Der Originalfilm habe ihr als Kind Angst gemacht. Viel besser die Neuinterpretation: Das "neue Schneewittchen" werde sich im Film auf eine Reise zu sich selbst begeben. Der Prinz wurde kurzerhand gegen einen Robin Hood-ähnlichen Freiheitskämpfer getauscht, weshalb Schneewittchen auch nicht mehr das Lied "Someday My Prince Will Come" ("Eines Tages wird mein Prinz kommen") trällert. Dafür gibt es "Waiting on a Wish" auf die Ohren.



Viele eher konservativ eingestellte Disney-Fans gingen daraufhin auf die Barrikaden, warfen Rachel Zegler und Disney Arroganz und falsche "Wokeness" vor.



Und als wäre das nicht genug, kommt Schneewittchen auf dem Weg zu den sieben "magischen Kreaturen" hinter den sieben Bergen auch noch der Hollywood-Streik in die Quere. Der Kinostart verschob sich von März 2024 auf März 2025.