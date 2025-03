Am 10. März 2025 wird Marianne Rosenberg 70 Jahre alt. Und das ist nicht das einzige Jubiläum der Sängerin in diesem Jahr. Neben ihrem Geburtstag wird auch einer ihrer größten Hits, "Er gehört zu mir", 50 Jahre alt. Außerdem steht die Sängerin seit stolzen 55 Jahren auf der Bühne. Ihre Lieder begleiten die Fans also schon seit Jahrzehnten.