Ein halbes Jahrhundert Florian David Fitz - klingt erstmal nicht so schmeichelhaft. Aber der Schauspieler nimmt es gelassen. Aber ganz ehrlich: Die 50 sieht man ihm kaum an.



Nur die Haare sind inzwischen schon etwas grau. Das ist wohl aber nicht immer echt, wie er in einem Interview im März 2024 ausgeplaudert hat: "Die MaskenbildnerInnen färben das je nach Rolle. Sie haben es schon grauer gefärbt, dann wieder weg." Zu seinem 50sten hat er sich für einen neuen, jungen Look entschieden: Platinblond. Allerdings nicht ganz aus freien Stücken, sondern für seine nächste Rolle.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hannes P Albert

Abgesehen von den Haaren wundert den Regisseur und Drehbuchautor aber eine Sache viel mehr:

Was wirklich schräg ist, ist, dass man jetzt anfängt, auf eine "Karriere" zurückzublicken. Gerade noch angefangen gefühlt, aber das ist auch schon 25 Jahre her. Florian David Fitz BRISANT

Genau! Und deshalb gibt es auch einiges, auf das man bei Florian David Fitz zurückblicken kann - auch wenn der Schauspieler zumindest mit Privatem gern hinterm Berg hält. Im Interview mit BRISANT hat er dann aber doch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert - und das ein oder andere kleine private Detail verraten.

Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Das war der schönste Moment seiner Karriere

Natürlich gab es mit Sicherheit viele Momente in seiner Karriere, an die Florian David Fitz oft und gern zurückdenkt. Einer ist ihm aber ganz besonders im Gedächtnis geblieben, wie er uns erzählt hat:

Der schönste Moment war "Vincent will Meer". [...] Davor hätte ich sowas nie spielen dürfen. [...] und dann gab es dafür einen Filmpreis. Florian David Fitz BRISANT

Besondere Erinnerungen verbindet er auch mit "Vincent will Meer", weil das Drehbuch zum Film aus seiner Feder stammt. "Davor" - das ist die Zeit, in der er sich mit Rollen als charmanter Sunnyboy oder als gutaussehender Macho-Arzt (in Doctor's Diary) in die Herzen des deutschen Publikums gespielt hat.



Erst nach "Vincent will Meer" kam die Wende mit ernsten, tiefgründigeren Filmen und sein Debüt als Regisseur in "Jesus liebt mich". Zwischendrin schlüpft der 50-Jährige aber auch immer mal wieder in komödiantische Rollen.



Beim Filmemachen ist ihm vor allem eines wichtig, wie er BRISANT erklärt: "Ich versuche Geschichten zu erzählen und ich versuche es als Aufgabe zu nehmen, wie kriege ich die Leute aus ihrem Wohnzimmer in die Kinos."

Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

Das wünscht sich Florian David Fitz zum Geburtstag

Was Wünsche angeht, zeigt sich Florian David Fitz im Interview eher bescheiden: nichts Materielles, keine außergewöhnlichen Dinge. Dafür will er es richtig krachen lassen:

Ich muss jetzt mal wieder ne Fete schmeißen. Ich bin ja da sehr faul. Das wünsche ich mir gerade, dass meine Lieben da sind und die um mich zu haben. Und danach hauen wir ab in die Berge. Florian David Fitz BRISANT

Seine Liebsten dürften auf jeden Fall seine Zwillinge sein. Im Januar 2021 wurde bekannt, dass der Münchner Vater mit über 40 Vater geworden ist.



Und was die Party angeht, scheint der Schauspieler auch schon sehr genaue Vorstellungen zu haben. Im Interview mit RTL antwortet er auf die Frage, wie der seinen 50sten denn begehen will: "Ich liebe Bad Taste Partys und die müssen auch immer in einer ganz schlimmen Location sein. Ich darf eigentlich fast nicht sagen, in was für einer Location es ist."



Also die Location ist geheim, der Klamotten-Stil wird mies. Das kann ja nur gut werden. Happy Birthday zum 50. Geburtstag!