Bildrechte: IMAGO / Newscom / Servicio Universal Noticias

Vorab-Ausschnitte Till Lindemann: Sein neues Video provoziert

12. Januar 2024, 13:57 Uhr

Streckt Till Lindemann seinen Kritikern die Zunge raus? Der Rammstein-Frontmann (61) provoziert gerne - und das bleibt offenbar auch 2024 so: In verstörenden Vorab-Ausschnitten aus seinem neuen "Entre dos Tierras"-Video sind explizite Szenen zu sehen. Man sieht den Sänger über einer jungen Frau, die er würgt. Bilder, die an eine Vergewaltigung erinnern sollen?