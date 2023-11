Offenbar ist die Nachfrage nach Tickets riesig, denn schon einen Tag nach Ankündigung der Tour haben Rammstein zusätzliche Konzerte in Deutschland bekanntgegeben: Die Band will jeweils zweimal zusätzlich in Dresden (18. und 19. Mai 2024) und Gelsenkirchen (29. und 30 Juli 2024) spielen. Zudem soll es zwei Konzerte in Frankfurt/Main geben. Diese finden am 11. und 12. Juli 2024 statt.



Rammstein hatte bei der ersten Veröffentlichung des Tour-Plans Dresden am 15. und 16. Mai und Gelsenkirchen am 26. und 27. Juli dabei.