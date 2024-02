Nach sieben Jahren ist alles aus! Schauspielerin Lina-Larissa Strahl und ihr Freund, Schauspieler Tilman Pörzgen, haben sich getrennt. Das hat die 26-Jährige jetzt gegenüber der "Bild" verraten. Kennengelernt hatte sich das Paar am Set von "Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs" - 2016 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Die beiden sollen bereits seit einer Weile getrennt sein. Ihr letztes gemeinsames Foto posteten sie vor fünf Monaten auf Instagram.

Dass "Bergdoktor"-Star Mark Keller nicht nur schauspielern, sondern auch singen und tanzen kann, stellt er auf Instagram immer wieder zur Schau. Bald wird er sein Rhytmus-Gefühl bei "Let's Dance" beweisen müssen - vor einer strengen und fachkundigen Jury. Wen er als Unterstützer nicht dabei haben möchte? Seine Söhne Aaron und Joshua! Dabei ist das Dreier-Gespann doch sonst so unzertrennlich...

Im Interview mit RTL verrät Mark Keller den Grund: "Wenn sie im Publikum sitzen, dann nur außer Sichtweite", so der Schauspieler. Der Grund: "Meine Söhne schimpfen dann immer, weil ich mich vertue. Joshua ist Profi."



Oh oh, kann da jemand nicht mit Gegenwind umgehen? Doch, versichert Mark Keller: "Wenn mir einer konstruktive Kritik sagt, dann bin ich absolut kritikfähig." Doch wenn er seine "Jungs nur anschaue, war's das, dann kann ich die Choreografie vergessen".