Ein mysteriöser Liebes-Vertrag soll beweisen: Travis Kelce soll nicht mehr länger Taylor Swifts Herzkönig sein. Trennungs-Stichtag inklusive. Demnach soll am 28. September alles aus und vorbei sein. Musik-Megastar und Super-Bowl-Gewinner? Glaubt man dem Schreiben, dann hat es sich wohl ausgeliebt. Das angebliche Dokument, das unter anderem der " Daily Mail " vorliegt, soll von einer Marketingfirma namens "Full Scope" erstellt worden sein und eine Schritt-für-Schritt Trennungsstrategie enthalten. Der Titel: "Medienplan für den öffentlichen Auftritt von Travis Kelce nach der Trennung von Taylor Swift". In der Kürze liegt die Würze. Das wichtigsten "Vertragsdetails" im Überblick:

Fans der Turteltauben sind in heller Aufruhr - vor allem auf den Plattformen Reddit , TikTok und X kursieren bereits wilde Theorien. Einige User glauben dem mysteriösen Schreiben, sind bitter enttäuscht und sehen in der Beziehung von Taylor und Travis nur noch eine reine PR-Aktion. Andere halten den aufgetauchten Vertrag für eine Fälschung und merken an, dass die Dokumente wie eine "Highschool-Hausaufgabe" aussehen.

Über seine Erfahrungen und sein geheimes Insiderwissen schrieb Jack Ketosyan sogar einen Roman: "Guilty Pleasure". Liebe lässt eben die Kassen klingeln - ganz besonders in der Traumfabrik. Kleiner Tipp von Jack Ketosyan: Hellhörig solle man werden, wenn eine bekannte Person jemand deutlich weniger bekanntes date. So geschehen bei Taylor und Travis... Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Was bleibt ist ein fader Beigeschmack - und möglicherweise sogar Zweifel an der Hochglanz-Romanze zwischen Kelce und Swift.



Es ist nicht die erste Fake-Liebe, die Taylor Swift unterstellt wird. Im Jahr 2016 wurden sie und der Schauspieler Tom Hiddleston beschuldigt, eine Show-Beziehung zu führen, um von ihrer Trennung von Calvin Harris abzulenken.



Doch die Swifties gehen auf die Barikaden und wollen weiterhin daran glauben, dass Taylor in Travis endlich "The One" gefunden hat.