Aschenputtel mal anders:



Es war einmal am 20. November 2023, als Taylor Swift bei einem Konzert in Rio de Janeiro ihren Schuh verlor - oder zumindest dessen Absatz. Ihre rund 6.000 Dollar teuren Christian Louboutin-Stiefel gaben den Geist auf. Taylor tanzte sich also im wahrsten Sinne des Wortes die Schuhe durch.



Doch eine solche Kleiderpanne kann eine Pop-Queen nicht stoppen. Was tat Taylor? Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Den abgeknickten Absatz warf sie kurzerhand ins Publikum und machte damit einen Fan besonders glücklich.