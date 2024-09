Wobei, so ganz allein ist sie ja dann doch nicht. Erstens geht Regina Halmich durchaus auf Dates, bekennt sie. Es muss ja nicht gleich fürs Leben sein, oder? Und wenn sie einen Mann interessant findet? "Dann lebe ich das auch aus", sagt die 47-Jährige selbstbewusst in der Zeitschrift "Bunte".

Regina Halmich hat schließlich auch einen ungewöhnlichen Alltag: "Die Vorbereitung auf so einen Kampf würde wohl auch kein Mann mitmachen", scherzt sie mit Blick auf ihren anstehenden Boxkampf gegen Entertainer Stefan Raab . Beim Daten geht es für Regina Halmich übrigens nicht ums Aussehen, interessant findet sie etwas ganz anderes: "Ein Mann, der weiß, wo er im Leben steht – das ist für mich attraktiv."

Eine Power-Frau, die mit viel Kraft auf ihre nächste Herausforderung schaut: Halmich tritt am Samstag (14.09.) in einem Boxkampf gegen Moderator Stefan Raab an. Für den 57-jährigen Raab ist es ein Comeback auf dem Bildschirm. 2015 hatte er sich eigentlich von seinen Zuschauern verabschiedet.