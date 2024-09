Im Frühjahr 2024 kam es zu einer kleinen Sensation, als Stefan Raab auf seinem Instagram-Account bekannt machte, noch einmal in den Ring steigen zu wollen . Bereits 2001 und 2007 flogen zwischen ihm und Regina Halmich medienwirksam die Fäuste. Der heute 57-Jährige unterlag in beiden Fights haushoch seiner Kontrahentin. Höchtwahrscheinlich wird es nun bei seinem TV-Comeback nicht anders verlaufen, doch Regina Halmich hat auch Respekt vor dem Kampf und bereitet sich intensiv vor.

Und wie bringt Stefan Raab sich in Form? In einem am Freitag (06.09) veröffentlichten Clip zeigt er sich vermeintlich stark übergewichtig. Keuchend arbeitet er sich an einem Boxsack ab, macht schwerfällig Liegestütze und erklärt schließlich: "Das hilft alles nichts!"



Er trägt vermutlich einen sogenannten Fatsuit, einen Anzug, der mit Schaumstoff gefüllt ist, um ihn dicker aussehen zu lassen. Und auch im Gesicht haben die Maskenbildner augenscheinlich gute Arbeit geleistet, um sein wahres Aussehen noch geheim zu halten.