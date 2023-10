Erst kürzlich gratulierte er Amira öffentlich mit emotionalen Worten zum Geburtstag . Nun hat er es wieder getan, und es erweckt den Anschein, als wolle Oliver Pocher der ganzen Welt sagen, wie sehr ihn die Trennung mitnimmt. Er postete eine Story bei Instagram mit einem Video von seiner Hochzeit und richtet dabei rührende Worte an seine Ex.

Vor vier Jahren, am 19. Oktober 2019, gaben sich Oliver und Amira Pocher ganz romantisch auf den Malediven das Jawort. Einige der privaten Hochzeitsfotos teilte er in einem Highlight-Video in seiner Story und schrieb dazu: "Wenn dich dein Rückblick beim iPhone fertig macht. Alles Gute zum vierten Hochzeitstag!"