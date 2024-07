Natürlich dauerte es nach dem EM-Aus nicht lange, bis sich Toni Kroos selbst zu Wort meldete. Und auch er weiß natürlich, was er seiner Familie zu verdanken hat: "Danke an meine Kids, die für mich die größte Motivation waren", schreibt er auf Englisch.



Und in Richtung Jessica: "Danke an meine wunderschöne Frau. Dieser Erfolg wäre ohne dich nicht möglich gewesen."