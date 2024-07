Häufig haben prominente Paare einen Ehevertrag, der vor überzogenen Forderungen in der möglicherweise nicht mehr ganz so glücklichen Zukunft schützen soll - natürlich den jeweils vermögenderen Part der Eheleute.



Häufig ist das der Mann, aber zunehmend sind es auch Frauen, die ihren Ex-Männern Geld schuldig sind. So wie Ariana Grande, die ihrem Ex 1,25 Mio. US-Dollar zahlen muss. Doch dieser Betrag ist - wenn man mal auf die Top-Liste der teuersten Promi-Scheidungen schaut - eher bescheiden!