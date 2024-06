Zusammen, getrennt - zusammen, getrennt? Die Gerüchteküche um Jennifer Lopez und Ben Affleck brodelt seit Wochen, und die zentralen Fragen sind: Stecken die beiden in einer handfesten Ehekrise? Und wie lange kann ihre aufgewärmte Beziehung noch gut gehen?

Anfang Juni hatte Jennifer Lopez ihre für den Sommer geplante Tournee abgesagt - "aus familiären Gründen", wie es hieß. Jetzt soll die gemeinsame Villa des Paares in Beverly Hills zum Verkauf stehen. Ein Indiz für eine Trennung?

Doch hat der Verkauf tatsächlich mit einer bevorstehenden Trennung oder gar Scheidung zu tun? Sowohl Lopez als auch Affleck halten sich bislang bedeckt. Nur so viel: Während einer Frage-Antwort-Runde bei einer Pressekonferenz in Mexiko wurde J.Lo direkt gefragt: "Ihre Scheidung von Ben Affleck, ist die real? Was ist die Wahrheit?"



Der Popstar antwortete nur ausweichend: "Das wissen Sie besser."