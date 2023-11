Leonardo DiCaprio soll "besessen" von seiner aktuellen Freundin sein.



Das zumindest will ein Insider aus dem Umfeld des Schauspielers wissen.



Die Neue an seiner Seite passt perfekt in Leonardos Beuteschema: Sie ist schön, erfolgreich - und 25 Jahre jung.



Weshalb es jetzt ernst werden könnte:

Wer ist Leonardo DiCaprios Freundin?

Vittoria Ceretti heißt die neue Frau in Leonardo DiCaprios Leben.



Mode-Fans ist die Italienerin keine Unbekannte: Mit 14 Jahren wurde Vittoria von "Elite Models" entdeckt - eine der renommiertesten Modelagenturen der Welt. Seitdem lief sie für nahezu alle bedeutenden Modehäuser. Außerdem zählte sie zu den letzten Musen Karl Lagerfelds - ein Ritterschlag!



Laut Models.com zählt Vittoria Ceretti zu den "Supermodels" der neuen Generation. Die "Vogue" bezeichnete sie kürzlich als "Italiens berühmtestes Model". Zu ihrem elitären Freundeskreis zählen Kendall Jenner oder die Hadid-Schwestern.



Bis vor kurzem war Vittoria Ceretti noch mit dem italienischen DJ Matteo Milleri verheiratet. Die beiden traten im Juni 2020 vor den Traualtar, genau drei Jahre später folgte die Scheidung.

Leonardo DiCaprio: Liebe Mit Verfallsdatum?

Leonardo DiCaprio datete nach der Trennung seiner Langzeit-Freundin Camilla Morrone zahlreiche bekannte Namen der internationalen Fashion-Szene - unter ihnen auch Vittorias Freundin Gigi Hadid. Die wiederum soll aktuell mit Bradley Cooper anbandeln.



Dem 48-jährigen Leonardo DiCaprio hängt das Gerücht an, dass er nur Frauen im Alter von 25 Jahren oder jünger trifft. Ein Insider berichtet nun gegenüber der "Daily Mail", dass Leo seinen Ruf satt habe: "Er sucht in der Beziehungsabteilung jetzt etwas Reiferes."



Nun ja: Vittoria ist 1998 geboren, passt rein rechnerisch also (noch) in Leonardo DiCaprios Beuteschema. Vielleicht wird sie ja nächstes Jahr Leos "Altersfluch" brechen.



Das spricht dafür:

Leonardo DiCaprio und Vittoria: Gemeinsame Leidenschaft