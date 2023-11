Heißt: Die strikten Anforderungen an Größe und Maße à la 90-60-90 (für Frauen) werden nicht mehr so eng gesehen - auch wenn klassische Laufsteg-Models im Haute-Couture-Bereich diesen Anforderungen auch heute noch oft entsprechen müssen: Zu den Internationalen Modewochen im März 2023 wurden laut "SZ" 9.137 Looks auf den Laufstegen gezeigt – nur 0,6 Prozent davon an Plus-Size-Models.



Immerhin: Viele Stimmen fordern mittlerweile einen "Mindest-BMI", der ärztlich überwacht wird. Zu dünne Models werden nach Hause geschickt.