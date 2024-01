"Ich will nicht ablenken von der Figur und der Geschichte und daher als Privatperson lieber unsichtbar bleiben", erklärt Karoline Herfurth Interview mit dem "Stern" ihre Strategie, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Privates und berufliches trennen, fällt nicht leicht, wenn man so erfolgreich miteinander arbeitet wie Karoline Herfurth und Ehemann Christopher Doll. Viele Filme haben sie gemeinsam gestemmt. Privat trafen sie jedoch die Entscheidung, ihre Liebe erstmal geheim zu halten.

Im Sommer dann die Kehrtwende: Die Schauspielerin und Filmemacherin und der Produzent und Regisseur machten ihre Liebe öffentlich.



"Es ist tatsächlich so, dass wir einfach das Gefühl hatten, wir sind jetzt schon so lange gemeinsam filmschaffend aktiv und so ein starkes Team: Diese Tür weiter zuzuhalten, hätte sich langsam einfach künstlich angefühlt", erklärt Karoline Herfurth ihr Umdenken im Magazin "Stern".



Diese Einschätzung teilt auch Ehemann Christopher Doll. Für ihn hätte es sich "unehrlich angefühlt", die Beziehung zu verschweigen, da er bei ihrem gemeinsamen neuen Film, "Eine Million Minuten", als Regisseur ohnehin deutlich mehr in der Öffentlichkeit steht.