David Schumacher bezog auf Instagram klar Stellung für seinen Vater: Er warf Cora Gewalt gegen Ralf vor und sprach von mentalen Problemen. In schwierigen Zeiten sei er einfach "so froh gewesen, dass Papa da war", schrieb er in seiner Story.

Mit dem Statement scheint er endgültig mit seiner Mutter gebrochen zu haben. Er teilte sogar ein Foto, das ein angebliches Anwaltsschreiben von Cora Schumacher zeigt, mit der Aufforderung, den Text auf Instagram zu löschen.



Ihr Management hat sich auf Anfrage von BRISANT am Samstag (05.10.) nicht geäußert. In ihrer Instagram-Story schrieb Cora Schumacher jedoch kurz darauf: "Diese Vorwürfe sind in keinster Weise gerechtfertigt und entsprechen nicht der Wahrheit."



In der Nacht von Samstag auf Sonntag teilte sie noch Bilder von Hämatomen an Armen und Beinen sowie Befunde in ihrer Story. Offenbar erhob sie damit Gewaltvorwürfe in die andere Richtung. Einige Stunden nach der Veröffentlichung wurden die Bilder wieder gelöscht.