Dem 22-jährigen David wurde der Rennsport in die Wiege gelegt. Genau wie Papa Ralf ist auch David Rennfahrer. Am Wochenende (17. August 2024) fuhr das Vater-Sohn-Duo zum ersten Mal gemeinsam ein Rennen - und gewann sogar!



Doch die Reporter vor Ort interessierte nur eines: der öffentliche Streit zwischen Ralf und Cora - und prompt befragten sie den Sohnemann zu seinen Eltern. Auf die Frage, ob ihn der Streit während des Rennens belastet habe, antwortete der 22-Jährige: "Ich hab damit nichts zu tun, mir bleibt das auch nicht im Kopf hängen. Und sobald das Visier zu ist oder die Tür zu ist, gehts nur noch ums Autofahren und um nichts anderes."



Und auch Papa Ralf verneinte die Frage. Allerdings fände er es schade, dass seine Ex-Frau das Thema genau jetzt an die Öffentlichkeit bringt, wie er in einem RTL-Interview erzählt: "Da steckt ja schon fast System dahinter, dass wir das immer an dem Wochenende haben, wo entweder David ein Rennen hat oder wir gemeinsam. Ich finde, das ist einfach nur schade. Das muss man einfach nicht tun und das war mir einfach auch wichtig, auch Etienne gegenüber mal klarzustellen."