Dass Anna Ermakova mehr als "nur" die Tochter von Ex-Tennnisprofi Boris Becker ist, hat sie inzwischen sehr vielfältig bewiesen: Sie kann modeln, spätestens seit "Let´s Dance" weiß ganz Deutschland, dass sie auch tanzen kann. Aber das mit dem Singen ist noch recht neu. Anfang 2024 überrascht sie alle mit ihrer ersten Single "Behind Blue Eyes". Jetzt legt sie nach - mit ihrem ersten Musikalbum. Doch das Singen hat sie auch einiges an Überwindung gekostet, wie sie im Interview mit Brisant verrät:

Das hat mir Angst gemacht, jetzt einfach zu sagen: "Ok, ich singe jetzt auch für andere, nicht nur für meinen Lehrer, für mich in der Dusche oder im Chor." Das war ein riesen Schritt für mich, professionell Musik zu machen und nicht nur für mich zum Spaß.

Und genau das hat sie mit 14 Jahren auch gemacht, als sie mit dem Modeln begonnen hat. Wenige Jahre und ein Kunstgeschichte-Studium später ist sie in diversen Talentshows in Deutschland zu sehen – und hat plötzlich viele Fans.

Viele haben erstmal gar nicht gewusst, was sie von mir halten sollten. Die meisten hatten falsche Vorstellungen von mir. Ich wollte einfach ich selbst sein. Es war dann toll zu sehen, dass es Menschen gibt, die mich mögen und mich gut finden. Es gefällt mir eine Community und Fans in einem Land zu haben, in dem ich Wurzeln habe.

Aktuell covert Anna Ermakova Songs – von dem Eurythmics Hit "Sweet Dreams", über Dusty Springfield’s "Son Of A Preacher Man" bis hin zu "Blue Monday" von New Order interpretiert sie auf ihrem Album die unterschiedlichsten Hits aus unterschiedlichen Jahrzehnten neu. Aber schreibt sie auch eigene Songs?

Ich schreibe mittlerweile auch selbst, also ich experimentiere gerade ein bisschen herum. Aber ich will gar nicht so große Pläne für die Zukunft, weil da entsteht dann zu viel Druck.

Einer, der ihr gleich zu Beginn ihrer Musikkarriere geholfen hat, ist Florian Silbereisen. In seiner TV-Show "Schlagerchampions" hatte Anna Ermakova im Januar 2024 ihren ersten Fernseh-Auftritt als Sängerin. Mit ihrer Debüt-Single "Behind Blue Eyes" begeisterte sie das Publikum.



In "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen" nutzte Anna Ermakova dann die Gelegenheit, sich bei dem Musiker zu bedanken und zwar - wie sich das gehört - mit einem Duett.



Da die Show eine Überraschung zu Florian Silbereisens 20-jährigem Jubiläum war, musste der Moderator unvorbereitet singen. Es hat sich trotzdem gelohnt, das Duett der beiden zum Song "Something Stupid" war ein voller Erfolg.