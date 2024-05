17.05.2024 |

Aus Sicht der BVB-Fans ist es DAS Fußball-Spiel des Jahrzehnts: Im Finale der Champions League trifft Borussia Dortmund am 1. Juni auf Real Madrid. Doch nicht nur aus sportlicher Sicht wird das Spiel etwas ganz Besonderes, auch Superstar Lenny Kravitz wird im Londoner Wembley Stadion dabei sein.



Sein Job: Den Fans und Millionen Zuschauern vor dem Spiel nochmal ordentlich einheizen - mit all seinen großen Hits! Klingt ein wenig nach Halftime-Show beim Superbowl und könnte deshalb auch richtig gut werden.



Ob sich Kravitz nach seinem Auftritt auch das Finale anschaut, ist aktuell nicht bekannt. Sollte er aber, ist ja schließlich Champions League und DAS Spiel des Jahrzehnts.

Mit 21 Nominierungen und drei Auszeichnungen ist sie die Königin der Oscars! Meryl Streep hat in Cannes für ihr Lebenswerk eine Ehrenpalme erhalten. Bei dem berühmten Filmfestival plauderte sie aus ihrem Leben und kam mit einer witzigen Anekdote nach der anderen um die Ecke.



Ihren ersten Oscar, den sie 1980 für ihre Rolle in "Kramer gegen Kramer" an der Seite von Dustin Hoffman bekam, hatte sie einfach in der Toilette vergessen!



Der Grund: Die Schauspielerin hatte ein langes Abendkleid getragen und das ließ sich eben nur mit beiden Händen hochheben. Den Oscar hatte sie deshalb nur kurz auf den Boden stellen wollen. "Und dann habe ich vergessen, dass er da stand", sagte sie. Zum Glück hatte die nächste Toilettenbenutzerin ihn aber gefunden und zurückgebracht.

Auch von den Dreharbeiten für den Film "Jenseits von Afrika" an der Seite von Robert Redford konnte Meryl Streep eine launige Anekdote zum Besten geben.



Kurz vor einer wichtigen Szene sei ihr ein Insekt in den Kragen gerutscht: "Ich hatte Angst, dass es mich beißen würde". Dennoch habe sie einfach so getan, als sei nichts gewesen und sich erst am Ende der Szene davon befreit: "Es war ein Käfer so groß wie meine Hand."



Dass mittlerweile immer mehr Frauen im Filmgeschäft auch als Produzentinnen große Erfolge feiern, davon ist Meryl Streep total begeistert. Zu ihrem eigenen frühen Erfolg als Schauspielerin meinte sie bescheiden: "Damals gab es immer nur eine einzige Frau in einem Film", meinte sie. Deshalb sei sie im Gedächtnis geblieben.

Gute Nachrichten für Shakira: Der Steuerstreit des Popstars mit der spanischen Justiz ist beendet. Ein Gericht in Barcelona bestätigte am Donnerstag (09.05.) die Einstellung ihres Verfahrens wegen Steuerhinterziehung. Demnach gebe es bei ihrer Steuererklärung für das Jahr 2018 zwar "Unregelmäßigkeiten", dies gelte aber nicht als Straftat, heißt es vom Gericht.



Die Behörden hatten Ermittlungen eingeleitet, weil sie den Popstar verdächtigten, Steuern im Höhe von rund sechs Millionen Euro hinterzogen zu haben - durch ein Netzwerk von Firmen, die in Steuerparadiesen beheimatet sind.

Im August des vergangenen Jahres hatte die 47-Jährige 6,6 Millionen Euro an den spanischen Fiskus gezahlt - "um ihren Willen zur Begleichung möglicher Steuerschulden zu zeigen".



Der Steuerflucht-Verdacht lastet schon seit Jahren auf Shakira. Das aktuelle Verfahren war das zweite gegen sie wegen Steuerhinterziehung in Spanien. In einem früheren Fall waren die Ermittlungen nach Zahlung von insgesamt mehr als 24 Millionen Euro eingestellt worden.