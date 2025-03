Vor rund einer Woche sah das noch ganz anders aus. Das Konzert in der Münchner Olympiahalle am 18. März sollte eines der größten der Tour werden, doch daraus wurde nichts. Nur wenige Stunden vor dem Beginn erschien ein trauriger Post auf der Instagram-Seite von Wincent Weiss:



"Es bricht mir das Herz, diese Worte gerade zu schreiben - aber ich muss das Konzert heute in München leider absagen", schrieb der 32-Jährige. Der Grund: Wincent Weiss war krank. Details nannte er nicht.



Nur so viel: Schon beim Konzert in Zürich am 17. März ging es Wincent Weiss nicht gut. "Ich hatte so gehofft, dass eine Nacht reicht, um wieder fit zu werden." Doch es reichte nicht.