Hollywood-Schauspieler Jeremy Renner ist in seinen Filmen meist der starke Mann. Auch im Leben hält er gerne die Fäden in der Hand - zumindest bis zum Neujahrsmorgen 2023, als er ein Auto aus dem Schnee befreien will und dabei unter die Ketten seines tonnenschweren Schneepflugs gerät.



Trotz schwerster Verletzungen - unter anderem 38 gebrochene Knochen, eine kollabierte Lunge und eine durchbohrte Leber - wird er wieder gesund. Aber erst allmählich fand er die Ruhe, das Geschehene zu reflektieren und in seinem Buch "My Next Breath" ("Mein nächster Atemzug") in Worte zu fassen.