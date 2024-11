Doch so wichtig das Datum auch ist: Teresa Enke feiert lieber Roberts Geburtstag. Seinen Todestag würde sie am liebsten ignorieren, sagt sie im Podcast.



Als sie den Todestag ihrer ebenfalls verstorbenen Tochter vergessen habe, sei sie zunächst schockiert gewesen, gibt Teresa Enke zu. Auf der anderen Seite sei es aber auch ein gutes Zeichen - ihre Welt dreht sich weiter.



An Robert, den sie immer noch liebevoll Robbie nennt, denke sie vor allem an bestimmten Orten und beim Fußballgucken.