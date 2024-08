Fans, die Karten für die abgesagte Show in Hamburg am 28. Juli gekauft haben, können aufatmen: Die Band hat bereits einen Ersatztermin verkündet! Der Auftritt wird am Donnerstag, den 29. August, nachgeholt. Die Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. Aber jetzt müssen Hartmut Engler und seine Band-Kollegen erst einmal gesund werden. Ein paar Tage Zeit lässt ihnen der Tourplan zum Glück: Das nächste Konzert der Tournee steht am Donnerstag (1. August) in Ludwigsburg an. Da heißt es Daumen drücken, dass alle wieder fit sind!

Am 22. Juni war die "Persönlich"-Tour der charismatischen Band gestartet. Die zwei Konzerte in Hamburg: restlos ausverkauft. Für vieler "Pur"-Anhänger war die kurzfristige Absage ein Schock. Was für sie an erster Stelle steht, ist die Sorge um Sänger Hartmut Engler und seine Kollegen: "Gute Besserung an alle! Und nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, um wieder fit zu werden", schreibt ein Fan auf Facebook, hunderte Genesungswünsche finden sich unter dem Absage-Post der Band.



Haben die Fans am Vorabend in Hamburg schon gemerkt, dass etwas nicht stimmt? Es scheint so: "Respekt, dass ihr gestern noch so ein großartiges Konzert im Stadtpark abgeliefert habt. Von Herzen danke dafür. Man hat Hartmut aber auch angemerkt, dass er schon leicht angeschlagen war. Alles Liebe und gute Besserung an euch alle", ist unter dem Instagram-Post mit der Konzertabsage zu lesen.