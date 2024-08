Patrice Aminati, die in Moritzburg bei Dresden lebt, schreibt aber auch, wie ihr Alltag aussieht. Engmaschige Untersuchungen in den nächsten zwei Jahren und Medikamente seien weiter Realität. Täglich müsse sie 21 Tabletten einnehmen, dazu kommen magen- und immunsystemstärkende Medikamente .

Die kleine Familie hatte mit einem Kurztrip in ein Familienhotel den Therapieerfolg gefeiert. Dort hatten die Aminatis bereits im Februar vor Patrices zweiter Immuntherapie Kraft getankt. Mit dabei war auch die zweijährige Tochter Charly Malika.



Das Paar will unbedingt wieder nach Thüringen zurückkehren. "Vielleicht dann, so Gott will, mit Kind Nummer zwei", so Daniel Aminati. Allerdings scheint der Kinderwunsch der beiden noch ein bisschen warten zu müssen. So könnte man zumindest die Worte von Patrice Aminati interpretieren. Sie werde ihre Träume noch ein wenig nach hinten schieben müssen, schreibt sie.