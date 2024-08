Wie groß die Freude und wie hoffnungsvoll Daniel und Patrice nun sind, zeigen auch ihre Zukunftspläne: Das Paar will unbedingt wieder nach Thüringen zurückkehren. "Vielleicht dann, so Gott will, mit Kind Nummer zwei", schreibt Daniel Aminati.



Aus ihrem Kinderwunsch machten Patrice und Daniel Aminati nie ein Geheimnis. Bereits im April 2023 schrieb sie auf Instagram: "Traurig macht mich jetzt der Gedanke, dass mein größter Wunsch - schnell nach der Geburt unserer Tochter wieder ein Kind zu bekommen - erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss."