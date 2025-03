Nach rund fünf Wochen konnte Papst Franziskus am Sonntag (23.03.) das Krankenhaus verlassen. Jetzt berichtet der Leiter des behandelnden Ärzteteams über den Überlebenskampf des Oberhaupts der katholischen Kirche.



Der schlimmste Moment sei gewesen, als der Papst am 28. Februar keine Luft mehr bekam. "Zum ersten Mal sah ich Tränen in den Augen der Menschen, die ihn behandelten. (...) Wir waren uns bewusst, dass seine Lage sich weiter verschlechtert hatte und dass die Gefahr bestand, dass er es nicht schaffen würde", sagte Professor Sergio Alfieri in einem Interview mit der italienischen Zeitung "Corriere della Sera".

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Mosa'ab Elshamy

Kritische Momente überstanden

Alfieri betonte auch, dass der Papst stets bei Bewusstsein gewesen sei, selbst als sein Zustand sich drastisch verschlechterte: "Er wusste, so wie wir alle, dass er vielleicht die Nacht nicht überleben würde. Wir haben den Menschen leiden sehen. Aber er hat vom ersten Tag an darauf bestanden, dass wir ihm die Wahrheit über seinen Zustand sagen."



Zum Zeitpunkt der zweiten Krise, als der Papst beinahe an seinem Erbrochenen erstickt wäre, sei das Schlimmste des Krankheitsverlaufs eigentlich schon vorbei gewesen. Dennoch, so Alfieri, sei auch dieser Moment lebensbedrohlich gewesen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Vatican Press Hall/AP | Uncredited

Papst zögerte bei Klinik-Einlieferung