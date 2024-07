Lena Meyer-Landrut sollte das Highlight der Ansbach Open am Sonntag (21.07.) werden. Doch dann die Nachricht des Veranstalters: Wegen eines "medizinischen Notfalls" müsse die 33-Jährige ihren Auftritt kurzfristig absagen.



Der Notfall sei "unerwartet" eingetreten, Lena befinde sich "in ärztlicher Behandlung", meldete "Team Lena" in einer Story auf ihrem Instagram-Profil.



Am Montag (22.07.) sollte die Musikerin auf dem Piazza Open-Air in Regensburg auftreten. Doch auch diesen Auftritt musste sie absagen. Wie ihr Team auf Instagram informiert, geht es der Sängerin aktuell noch immer nicht gut: