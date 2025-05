Zungenkrebs Zungenkrebs, auch Zungenkarzinom genannt, ist ein bösartiger und aggressiver Tumor, der vor allem die vorderen zwei Drittel der Zunge befällt. Meist wird er durch übermäßigen Tabak- und Alkoholkonsum ausgelöst. Männer ab 50 Jahren sind im Durchschnitt dreimal häufiger betroffen als Frauen. Die 5-Jahres-Überlebensrate bei Zungenkrebs hängt stark davon ab, wie früh der Tumor erkannt wird und welcher Teil der Zunge betroffen ist. Im Durchschnitt liegt sie zwischen 35 und 50 Prozent. Wird der Tumor sehr früh erkannt, liegt die 5-Jahres-Überlebensrate bei 80 Prozent. Insgesamt haben Tumore am Zungenrand eine bessere Prognose als Tumore am Zungengrund.

Am Ende ging alles gut. Doch der Schicksalsschlag habe ihn bis heute geprägt. Dass er diese Situation damals überstanden habe, sei für ihn bis heute "für ganz viele Punkte einfach eine Erklärung, warum ich so bin, wie ich bin", so der SPD-Chef. "Das gibt mir schon eine sehr große innere Ruhe, dass ich diesen Moment in meinem Leben hinter mich gebracht habe und den auch erfolgreich bestanden habe."