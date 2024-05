Sie war M in "James Bond",



Queen Elizabeth I. in "Shakespeare in Love",



Ophelia in "Hamlet".



Für ihre Schauspielkünste wurde sie in den Adelsstand erhoben. Mehr als sechs Jahrzehnte stand Judi Dench auf den Bühnen und vor den Kameras dieser Welt. Sieben Mal war sie für den Oscar nominiert, einmal konnte sie den Goldjungen mit nach Hause nehmen.



Jetzt spricht die Schauspielerin zum ersten Mal über ein mögliches Karriereende. Eine Krankheit zwingt die Grande Dame der britischen Schauspielszene mit 89 Jahren offenbar in die Knie.

Bildrechte: picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP | Vianney Le Caer

Aus und vorbei? Judi Dench spricht über Karriere-Ende

Noch im vergangenen Jahr betonte Judi Dench im BBC-Interview mit Louis Theroux, dass ein Karriereende für sie nicht in Frage komme. Doch Fans machen sich schon länger Sorgen um die Schauspielikone. Schließlich flimmerte ihr letzter Film "Spirited" vor mehr als zwei Jahren über die Leinwände.



Nun scheint sich das Blatt tatsächlich gewendet zu haben. Am Rande der "Chelsea Flower Show" wurde die Schauspielikone laut "Daily Mail" gefragt, ob neue Schauspiel-Jobs in der Pipeline stehen. Darauf soll Dame Judi Dench vehement geantwortet haben: "Nein, nein, ich kann nicht einmal sehen!"

Unheilbare Augenkrankeit

Hat die Schauspielerin damit ihr Karriere-Ende bestätigt? Der britische "Mirror" wollte es genau wissen und hakte bei Judi Denchs Agentin nach. In der Stellungnahme heißt es lediglich: "Judi hat der Aussage, die sie gegenüber dem Journalisten gemacht hat, nichts hinzuzufügen."



Judi Dench hatte bereits 2012 bekannt gegeben, dass sie an einer fortschreitenden Makuladegeneration leide - eine altersbedingte, nicht heilbare Netzhauterkrankung. "Ich kann auf einem Filmset nichts mehr sehen", sagte Judi Dench 2023 im "Mirror"-Interview. "Aber man muss damit klarkommen." Ihre Parole: "Mach weiter."

Bildrechte: imago images/Everett Collection

Ruhestand nach einem Leben für die Bühne?

Nach eigenen Aussagen spielt Judi Dench Theater, seit sie fünf Jahre alt ist. Damals schlüpfte sie in der Theateraufführung ihrer Schule in die Rolle einer Schnecke. Als junge Frau schloss sie sich er "Royal Shakespeare Company" an und spielte 20 Jahre lang in London und Stratford-upon-Avon, William Shakespeares Geburtsstadt. Für die große Leinwand wurde sie allerdings erst im Alter von 63 Jahren entdeckt. Als "M", Chefin von James Bond, machte sich die Schauspielerin weltweit einen Namen.

Bildrechte: IMAGO/Cola Images