Das klingt dramatisch und überhaupt nicht gut! Schauspieler und Dschungelcamp-Kandidat Heinz Hoenig befindet sich im künstlichen Koma. Sein Zustand soll kritisch sein. Hoenigs Management hat bestätigt, dass der 72-Jährige auf der Intensivstation liegt und auf eine dringende lebensrettende OP wartet.

Management sammelt Spenden für Hoenig

Was war passiert? Offenbar musste Hoenig am Dienstag (30.4.) ganz schnell ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er am Herzen notoperiert und bekam einen sogenannten Stent gesetzt.



RTL berichtet, mit Verweis auf Quellen in Hoenigs Umfeld, dass es Probleme mit dem Krankenhaus gibt, weil Hoenig nicht krankenversichert sei. Offenbar ist unklar, wie die anstehende OP bezahlt werden soll.



Hoenigs Management "Siegelring" hat nun eine Spendenaktion gestartet, um die Kosten für die OP zu decken.



Ob und wann die OP durchgeführt werden kann scheint zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Die "Bild"-Zeitung berichtet am Samstag (04.05.), dass Hoenig aktuell zu schwach für die lebenswichtige Operation sei und dass sie verschoben wurde.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Kollegen geschockt von der Nachricht

Hoenig steckte gerade mitten in den Proben für das Musical "Ein bisschen Frieden" am Deutschen Theater in München. Kommende Woche sollte Premiere sein.



Simone Ballack hätte mit Hoenig auf der Bühne gestanden. Im Interview mit BRISANT sagt sie: "Da war keiner drauf vorbereitet und es geht ihm tatsächlich auch sehr schlecht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das trotzdem alles über die Bühne kriegen."



Ob die Premiere auch ohne Hoenig stattfinden könne, ist derzeit noch unklar. Nun übernehme erstmal ein Kollege seine Rolle, so Ballack weiter.

Bildrechte: imago images/APress

Durchbruch mit dem Film "Das Boot"

Heinz Hoenig wurde 1981 mit seiner Rolle in dem Film "Das Boot" an der Seite von Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer bekannt. Danach folgten unzählige Auftritte in TV-Serien, wie z.B. "Tatort", "Unser Lehrer Doktor Specht" und "Das Traumschiff".



Anfang 2024 nahm er an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Das Dschungelcamp musste er vorsorglich aus medizinischen Gründen verlassen.



Hoenig ist seit 2019 mit seiner zweiten Frau Annika verheiratet. Insgesamt hat er vier Kinder (zwei aus der ersten Ehe, zwei kleine Kinder aus der zweiten) und lebt in Blankenburg im Harz.