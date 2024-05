Die Erkrankung warf Sasha aus dem Leben. Im Interview erzählt er, dass es Monate dauerte, bis er überhaupt wieder ohne zu keuchen die Treppe hochgehen konnte. Eine große Hilfe auf dem Weg der Genesung sei seine Frau Julia gewesen. Mit ihr laufe er jeden Morgen anderthalb Stunden in einer "Mischung aus Walking und Jogging" durch die Gegend. Besonderen Fokus legt er aber auch auf Krafttraining. Im Alter seien ihm Muskeln wesentlich wichtiger als die Ausdauer. Das hat er einen bestimmten Grund.

Die Muskeln werden schwächer und dann fangen die an zu hängen. Und dann hängt der ganze Körper, man bekommt Rückenschmerzen.

Der Sänger erzählt, dass er und seine Frau außerdem im letzten Jahr den Entschluss gefasst haben, ihr Leben wieder besser in den Griff bekommen zu wollen. Dazu gehört für das Paar auch eine gesündere Ernährung mit mehr Fisch und Gemüse anstatt Kohlenhydraten und Fleisch.



Zudem schwört der Sänger auf ein ganz besonderes Getränk: Apfelessig. Er sei aber nicht ganz so diszipliniert wie seine Frau und würde das Getränk auch hin und wieder mal vergessen. Ob das am Geschmack liegt? Den findet der Popsänger nämlich gewöhnungsbedürftig.